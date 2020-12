Vaccin Pfizer/BioNTech : et si une seule dose suffisait ?

Selon une analyse de David Salisbury, ancien directeur de la vaccination au ministère de la Santé britannique, s'appuyant sur l'étude du New England Journal of Medicine sur le vaccin Pfizer, il faut accélérer la cadence de la vaccination en zappant la deuxième dose. Il recommande donc de n'injecter qu'une seule dose et d'utiliser tous les vaccins disponibles afin de vacciner deux fois plus de Britanniques. Mais quelle est l'efficacité du vaccin après l'injection de la première dose ?