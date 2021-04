Vaccin Pfizer : une troisième dose sera-t-elle nécessaire ?

Dans l'Hexagone, 6 % de la population a reçu deux doses de vaccin, et voilà que les fabricants Pfizer et Moderna étudient la possibilité de lancer la production d'une troisième dose. Ce que l'on sait, si après une vaccination complète, les anti-corps persistent 6 voire 8 mois, mais qu'en sera-t-il au-delà ? Pour les scientifiques, envisager un rappel est à ce stade prématuré. "Il va falloir compléter des données sur ces réponses vaccinales vis-à-vis des différents vaccins. Il faut surveiller comment va évoluer la circulation des virus au déconfinement tout l'été et à la rentrée", explique Pr Christine Rouzioux, virologue à l'université Paris-Descartes et membre de l'Académie de médecine.

En septembre, le variant britannique sera-t-il toujours majoritaire ? Ou sera-t-il supplanté par le variant sud-africain, brésilien ou par une nouvelle souche répondant moins bien aux actuels vaccins ? Voilà qui pourrait justifier une troisième dose avec un sérum adapté. Les fabricants de vaccins ARN sont capables de les reformuler en quelques semaines. Mais en auront-ils besoin ? Pour le Pr Yves Buisson, épidémiologiste et membre de l'Académie nationale de médecine, "si on arrive assez bien à contrôler la pandémie de Covid-19, l'émergence de mutant sera beaucoup plus rare, peut-être qu'il n'en aura plus. Pour que les mutants émergent, il faut qu'il y ait une concentration de population infectée et une intense circulation du virus. Ça donne toutes les conditions favorables pour qu'apparaisse un variant".