Vaccin : Sanofi va aider Pfizer

Pour l'instant, deux sites, en Indre-et-Loire et en Normandie, ont déjà obtenu la licence pour mettre en flacon les vaccins Pfizer et Moderna. Deux autres, à Val-de-Reuil et Pau, devraient suivre. Et l'Hexagone compte 77 usines pharmaceutiques. Parmi elles, une dizaine pourraient potentiellement participer à la production de vaccins. Mais pour cela, il faut obtenir la fameuse liste de licence du fabricant et sur ce point, on pourrait gagner du temps. "Il existe un processus dit de licence obligatoire, qui existe depuis au moins une quinzaine d'années, et qui permet d'exiger de tel ou tel détenteur d'un brevet qu'il accorde, que ça lui plaise ou non, une licence à tel ou tel autre industriel si un besoin impérieux l'exige", a expliqué le Professeur Jean-Jacques Zambrowski, médecin et économiste de la santé.