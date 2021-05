Vaccination anti-Covid : le point sur la campagne en 5 questions

Conformément à la stratégie gouvernementale, les tranches d'âge les plus vaccinées sont les plus élevées. Ce sont elles, avec les personnes présentant des facteurs de comorbidité, qui ont été les premières à accéder au vaccin. Ainsi, au 29 mai, 81,17% des 75 ans et plus étaient partiellement vaccinés et 67,32% complètement.

Au sein de la deuxième catégorie du classement, celle des 65-74 ans, 79,59% des personnes sont partiellement vaccinées et 43,03% complètement. Un chiffre bien supérieur à celui des 50-64 ans : 61,35% de Français de cette tranche d'âge sont partiellement vaccinés et 21,98% le sont complètement.

Viennent enfin les individus plus jeunes : 31,23% des 30-49 ans sont partiellement vaccinés et 8,55% complètement. Chez les 18-29 ans, 19,81% sont partiellement vaccinés, et 4,85% complètement.