Pourquoi il est plus simple de se faire vacciner en pharmacie que chez le médecin

Top départ pour les pharmaciens. Depuis ce lundi matin, ils sont autorisés à prescrire et injecter les vaccins contre le Covid-19. Avec l'arrivée des 36.100 flacons qu'elles ont d'ores et déjà commandés, les officines seront un peu plus de 18.400, sur les quelque 21.000 que compte le pays, à participer à la couverture vaccinale. Certaines "se situant dans les départements sous surveillance" disposent déjà de doses.

C'est le cas de cette pharmacie située à Soisy-sur-Seine dans l'Essonne, qui a reçu son premier flacon. De quoi vacciner dix patients. Et en quelques coups de fil, toutes les doses ont trouvé preneurs. L'un de ses clients, heureux candidat, se félicite d'ailleurs de cette réactivité. "Il m'a appelé hier soir vers 21 heures pour me demander si j'étais libre demain après-midi. Il y a un effet de proximité qui est extraordinaire", se réjouit-il. Même satisfaction pour le pharmacien qui ne craint pas les problèmes d'organisation. "On n'a pas de mal du tout à recruter des patients puisqu'ils sont venus nous voir tout de suite, on les a inscrit et on les connaît bien. On a déjà les critères d'éligibilité, donc on a pu établir notre liste", explique Nicolas Zinck.

Si aujourd'hui, les doses sont très limitées, à terme, les 18 400 officines engagées pourraient vacciner massivement. C'est notamment le cas d'une grande pharmacie parisienne. "Nous avons cinq pharmaciens qui peuvent vacciner toute la journée sur une plage horaire assez large, de 8 h 30 jusqu'à 18 h 30 tous les jours, même le dimanche", souligne Jean-Charles Rossi, pharmacien du groupe Pharmabest.