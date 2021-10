Vaccination anti-Covid : comment convaincre les plus réticents ?

Un coup de téléphone, et un médecin ou un infirmier se déplace à domicile. Pour les 500 000 Français de plus de 80 ans non vaccinés, le ministère de la Santé a mis en place un numéro vert : le 0 800 730 957. Il est destiné aux Français les plus isolés qui ne peuvent pas se déplacer. Puis, il y a ceux qui ne se laissent pas convaincre.

Le rythme de vaccination est beaucoup plus rapide pour la troisième dose. Les plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées et leurs proches sont de plus en plus nombreux à prendre rendez-vous.