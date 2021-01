Vaccination anti-Covid : la France est-elle en retard par rapport à ses voisins ?

Si on se compare aux pays de l'Union européenne les plus importants en terme de population tels que l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, on est largement derrière. Si on prend l'ensemble des pays de l'UE et qu'on regarde le nombre de vaccinés pour 100 habitants, la France arrive péniblement à la 22ème place sur 27. Derrière ces chiffres, il y a aussi en partie une question de choix et de stratégie. L'Italie a mis par exemple l'accent sur les premières injections. Mais avec les retards de livraison, elle manque de doses aujourd'hui pour la seconde. La France a préféré lever le pied sur les premiers rendez-vous, en espérant avoir le stock pour le deuxième.