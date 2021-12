Vaccination anti-Covid le dimanche : les pharmacies ont-elles joué le jeu ?

Un tel objectif, qui constituerait selon lui "un véritable exploit", impliquerait de continuer à "être à 500, 600, 700.000 vaccinations de rappel par jour". "Pour simplifier et amplifier cette campagne de rappel", le ministre de la Santé a indiqué signer un "arrêté" qui "va autoriser et inciter les pharmaciens qui le peuvent et le souhaitent à ouvrir désormais tous les dimanches sans limitation sur les mois de décembre et janvier". Signe que les officines sont prises d'assaut. MaIs ont-elles joué le jeu ce premier dimanche ?

Dans la commune de Biéville-Beuville dans le Calvados, il n'y a qu'une seule pharmacie. Elle propose le vaccin contre le Covid-19, mais visiblement, elle n'ouvre pas le dimanche au grand dam des habitants de la ville. Le taux d'incidence du Covid a atteint samedi les 500 pour 100 000 habitants. C'est du jamais vu. Alors, depuis ce week-end, le gouvernement encourage les pharmacies à vacciner le dimanche. Pourtant, ce matin, partout dans l'Hexagone, peu d'officines étaient ouvertes.

"Aujourd'hui, on est fermé parce qu'on a besoin de se reposer", assure une pharmacienne, dans le reportage dans le sujet en tête de cet article. Entre les tests PCR, les vaccins et le tout-venant, pour Delphine Chadoutaud, pharmacienne en région parisienne, le repos dominical s'avère plus que nécessaire. Ce qu'expliquait un pharmacien dans un autre sujet TF1 : "Entre les tests et la vaccination, c'est trop épuisant", avouait-il. "C'est un marathon et non un sprint. Si on veut tenir dans la durée et passer les fêtes, je ne peux pas épuiser mon équipe."