Vaccination anti-Covid : le point sur la campagne

À ce jour, 25,5 millions de personnes ont reçu leur première dose, soit près de la moitié de la population adulte. Les plus âgés sont les plus protégés : plus à risque, ils étaient les premiers à avoir accès au vaccin. Aujourd'hui, près de 80% des plus de 65 ans ont déjà reçu leur première dose. Les 50-64 ans, eux, sont plus de 60% à être vaccinés. Quant aux plus jeunes, un quart d'entre eux a déjà reçu une injection. Et depuis ce lundi, tous les majeurs, sans restriction, vont pouvoir prendre rendez-vous.