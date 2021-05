Vaccination : comment expliquer la méfiance dans les DOM-TOM

En Guadeloupe, le confinement a les effets escomptés, mais la vaccination, elle, peine encore à convaincre. Seuls 18% de la population est vaccinée, soit deux fois moins qu'en métropole. Pourtant, les habitants que nous avons interrogés sont dans leur immense majorité contre : "on ne doit pas se faire injecter quelque chose dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans". Rappelons que des effets secondaires surgissent effectivement parfois, mais ils sont passagers. Mais ici, certains avancent même que des patients sont décédés après avoir eu une injection. Les autorités doivent donc déminer les rumeurs.

En Guyane, le taux de vaccination est encore bien plus bas. L'un des deux centres de prise en charge est quasi désert. Les campagnes d'information redoublent d'intensité, en vain. Les gens préfèrent se tourner vers des remèdes locaux et des croyances très répandues, notamment chez les populations les plus précaires. Et puis, il y a les personnes en situation irrégulière qui ne veulent surtout pas être visibles. La Croix-Rouge a beau allé vers elles, difficile de les convaincre. Du coup, on croule sous les doses. L'Agence de santé a donc décidé de stopper les livraisons.