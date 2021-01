Vaccination : comment fonctionne la plateforme du gouvernement ?

Une dame qui s'est inscrite pour la vaccination sur Doctolib va enfin pouvoir revoir ses petits-enfants. Mais la majorité des plus de 75 ans rencontrés ne parviennent pas à prendre rendez-vous. "On essaie depuis ce matin de téléphoner, mais il n'y a pas moyen", confie une femme d'un âge avancé. "J'essaie depuis ce matin, et j'ai déjà essayé hier, et puis voilà...", confirme un passant. En effet, quand vous appelez le numéro vert, l'appel ne peut aboutir. En revanche, le site santé.fr vous permet d'identifier les centres de vaccination dans votre département.