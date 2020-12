Vaccination : comment les Ehpad s'organisent

Une semaine chargée commence pour Audrey Noël, directrice de l'Ehpad "Korian Le Baou" à Marseille (Bouches-du-Rhône). Son établissement compte 77 résidents, informés et consultés un à un sur la vaccination. Parmi eux, Marie-Louise qui a 84 ans, diabétique, et elle n'a aucune hésitation : "Je me dis que j'ai beaucoup de risques si j'attrape le Covid . Donc, vu mon âge, même si on n'a pas beaucoup de recul sur le vaccin, je préfère faire le vaccin que de courir le risque d'attraper le Covid". Nombreux sont ceux qui font confiance au corps médical et se feront vacciner dans deux semaines, comme Marinette, 91 ans.