Vaccination : comment les médecins tentent de convaincre les plus réticents

C'est un travail de fourmi. Un à un, le médecin que nous avons rencontré sensibilise ses patients à la vaccination. Au bout du fil, une femme d'une trentaine d'années : "Non j'ai peur. L'autre jour, ils m'ont dit à la deuxième injection le mec, il est mort", déclare-t-elle. Le plus difficile est de contrer les idées reçues. Quelques arguments plus tard, la patiente est rassurée et saute le pas.