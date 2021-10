Vaccination contre la grippe : pourquoi la campagne a-t-elle été avancée ?

Elle avait quasiment disparu depuis un an. Cet automne, une épidémie de grippe plus forte est redoutée par les médecins. Pour l’éviter, il faut se faire vacciner. Si vous êtes prioritaire, vous avez peut-être déjà reçu un bon de vaccination. Au total, 16 millions de Français auront la primeur. Il s’agit des personnes âgées de 65 ans et plus ou à risque de forme grave comme les femmes enceintes ou les personnes obèses. Pour eux, le vaccin est remboursé. Les autres devront payer environ 10 euros et attendre fin novembre.