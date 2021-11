Vaccination accrue, contrôles... ces pistes envisagées par le gouvernement pour faire face à la 5e vague

"On voit bien que [les indicateurs] remontent, donc il va falloir le faire", juge une passante interrogée dans la vidéo en tête de cet article. Un autre abonde : "Vu les variants qui existent et la baisse de la couverture vaccinale, oui je pense plutôt qu'il faut aller vers une troisième dose". Et une femme de confirmer : "Il faut ouvrir la possibilité à tout le monde, et libre à chacun de le faire ou pas".

Pour rappel, les plus de 65 ans et les plus fragiles ont déjà la possibilité de se faire administrer cette dose de rappel. Début décembre, ce sera également le cas des plus de 50 ans.