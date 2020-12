Vaccination contre le Covid-19 : interview du maire de Dijon, François Rebsamen

François Rebsamen se serait fait vacciner ce dimanche, mais il a eu le Covid il y a un mois et demi. On lui a donc indiqué que pendant les trois mois qui suivent, il ne peut pas se faire vacciner. "Mais je me ferais vacciner bien évidemment et je le ferai savoir pour servir d'exemple, afin de montrer qu'il n'y a pas de risques", a-t-il précisé.