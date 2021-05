Vaccination contre le Covid : les autorités américaines prêtes à tout pour convaincre les jeunes

Aux États-Unis, 69% des 65 ans et plus sont totalement vaccinées. Mais chez les 18-29 ans, on tombe à 25% seulement. Pour convaincre les jeunes, les récompenses se multiplient aux États-Unis. Des applications de rencontre offrent des bonus aux personnes vaccinées. Contre un vaccin, des places gratuites pour les matchs de baseball, des bières ou encore des donuts chauffés, sont offerts. Et puisque c'est légal dans certains États, certains activistes proposent même du cannabis.