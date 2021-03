Vaccination dans des hôpitaux militaires : le point sur la situation à Saint-Mandé

Il y a plus de monde que prévu dans l'établissement, car certaines personnes sont venues sans rendez-vous. Juste avant la vaccination, des militaires accueillent, guident et conseillent. D'ailleurs, certains d'entre eux, mais aussi des infirmiers et médecins militaires, vaccinent dans l'une des six salles de vaccination. C'est le cas du sergent-chef Julie qui prend en charge des civils depuis ce matin, et tous les créneaux sont pleins jusqu'à dimanche. "Nous avons reçu 504 doses du vaccin Pfizer qui seront toutes administrées sur le week-end", affirme-t-elle.