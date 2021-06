Vaccination des ados : quels enjeux ?

La vaccination dès l'âge de 12 ans sera possible à partir du 15 juin avec le consentement des parents. Emmanuel Macron l'a annoncé ce mercredi. Il y a quelques jours, l'Agence européenne des médicaments a autorisé le vaccin Pfizer pour les jeunes de 12 à 15 ans. La Haute Autorité de Santé (HAS) a également donné son feu vert.

Une bonne nouvelle pour le docteur Sylvie Hubinois, pédiatre à Saint-Germain-en-Laye et présidente de l’Association française de pédiatrie ambulatoire. C'est très important pour ces jeunes de "pouvoir sortir de chez eux et de leur écran", a-t-elle affirmé.

Peu d'adolescents sont malades du Covid-19. Le bénéfice de leur vaccination, c'est surtout d'atteindre plus vite une immunité collective. Le docteur Jean-Pierre Thierry estime qu'ainsi, "on ne sera pas obligé de reconfiner et éventuellement de fermer les lycées ou les collèges". Aux États-Unis, plus de 2 millions d'adolescents ont déjà été vaccinés. À ce jour, seuls des effets secondaires sans gravité comme de la fièvre ou des douleurs musculaires ont été rapporté.