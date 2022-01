Vaccination : des médecins à la retraite appelés en renfort

Hubert Vidil et Claude Bronner, deux généralistes à la retraite âgés de 75 et 73 ans, ont transformé l'espace culturel de leur village en centre de vaccination. Ils ont convaincu l'Agence régional de santé et ont embauché d'autres retraités pour le faire fonctionner. Tous plus motivés les uns que les autres.

Hormis les cabinets médicaux et les pharmacies, Claude et Hubert sont les seuls à vacciner à 100 kilomètres à la ronde. Et les habitants en sont satisfaits : "ça évite de faire une heure de trajet". On y vaccine donc à plein régime : 300 injections par semaine. Mais la plus grande fierté de ces médecins, ce sont les premières doses. Elles ont doublé en quelques jours. Et ils réalisent même les tests antigéniques.