Vaccination des plus de 75 ans : comment prendre rendez-vous ?

Le début des vaccinations de personnes de plus de 75 ans est prévu jeudi prochain. A partir de cette date, vous pourrez naviguer sur le site Sante.fr. En tapant le nom de votre commune, vous découvrirez le centre de vaccination le plus proche de chez vous. Vous serez ensuite guidé pour choisir le jour et l'heure de votre rendez-vous.

Pas besoin de consultation préalable non plus avant cette vaccination. Et au vu des contraintes pour ces premiers vaccins, l'opération ne se fera pas encore dans les cabinets des médecins. Par ailleurs, les plus de 75 ans devraient recevoir des courriers, de la part d'Assurance maladie, contenant un tas d'informations pour les aider, comme c'est le cas chaque année pour la grippe.