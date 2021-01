Vaccination des plus de 75 ans : Nancy donne le coup d’envoi

En Meurthe-et-Moselle, les pouvoirs publics voulaient accélérer la campagne de vaccination, car les indicateurs de suivi de l'épidémie ne sont pas bons. Déjà 15 000 rendez-vous ont été pris. Et la forte demande chez les plus de 75 ans oblige à une organisation millimétrée. Dans un centre de la banlieue de Nancy, la cadence est soutenue avec une vaccination toutes les trois minutes. Marie Odile, âgée de 82 ans, avait hâte de recevoir sa dose. Elle a même affirmé que "c'est un vrai soulagement, car on vit dans la crainte et l'incertitude de ce qui peut nous arriver même si on prend toutes les précautions nécessaires".