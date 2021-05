Vaccination en Europe : où se situe la France ?

La France a décidé de vacciner les plus âgés en premier, ceux qui sont susceptibles d'être atteints par les formes les plus graves. D'autres pays ont choisi le nombre sans distinction d'âge. Alors quelle stratégie a été pour l'instant la plus payante ?

Plus d'un Français sur dix est aujourd'hui totalement vacciné. Cela représente 6,5 millions de personnes en majorité âgés de plus de 75 ans. 2,5 millions ont entre 50 et 74 ans. Les 18-49 ans sont un peu plus de 735 000, essentiellement des publics prioritaires comme les professionnels de santé ou les pompiers.

Toute l'info sur Le WE

Mais en Europe, beaucoup de pays ont choisi d'ouvrir largement la vaccination à un public plus jeune. La part des 25-49 ans ayant reçu au moins une injection s'élève à plus de 34 % en Hongrie et 15 % en Lituanie ou en Autriche. La France est loin derrière ses voisins et n'a vacciné qu'un peu plus de 7 % de cette tranche d'âge. Serions-nous à la traîne ou s'agit-il tout simplement d'un choix différent ? Pour le professeur Frédéric Adnet, chercheur à l'Inserm, la France a opté pour la bonne stratégie.

Regardons cela de plus près. À population égale, les pays qui ont choisi de vacciner davantage les plus jeunes sont tous ceux qui affichent le plus fort taux de mortalité, Hongrie en tête. Mais rappelons-le, si le vaccin a pour premier objectif d'éviter les formes graves du covid, il permet aussi de limiter la transmission du virus. Et sur cette question, l'âge n'a pas beaucoup d'importance.

C'est donc l'immunité conférée par le vaccin qui fait le plus défaut à la France et à l'Europe dans son ensemble. 24 % des Européens ont reçu au moins une première dose de vaccin. Bien loin des 62 % affichés par Israël et 51 % au Royaume-Uni. Grâce à des campagnes de vaccination massive de leurs populations, ces deux pays goûtent déjà à un retour à une vie quasi normale.