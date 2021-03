Vaccination en pharmacie : les injections ont déjà commencé en Bretagne

Depuis mardi, les pharmaciens bretons peuvent administrer le vaccin AstraZeneca aux personnes de plus de 75 ans et celles entre 50 et 74 ans souffrant de comorbidités. Un soulagement pour ceux qui désespéraient de pouvoir enfin recevoir cette injection, comme Annick. "Ça faisait un moment qu’on attendait ça et si tout le monde le fait, on aspire à retrouver une vie normale", soupire-t-elle. Jean-François aussi a multiplié les démarches avant de pouvoir se faire administrer le vaccin. "Dès qu’on a su qu’on pouvait avoir un vaccin, on a commencé à rechercher et malheureusement, chaque fois c'était saturé ou il n’y avait pas de doses ou de lieu pour pouvoir le faire", raconte-t-il.