Vaccination : encore de nombreux Français à convaincre dans les catégories à risque

Des médecins travaillent sans relâche pour faire vacciner tous ses patients. Ils les a appelés un à un, parfois sans succès même chez les plus âgés ou les plus fragiles. C'est ce qui explique qu'au niveau national, l'objectif des 80% de vaccinés est dépassé pour les 70-79 ans. Mais c'est loin d'être le cas pour les plus de 80 ans. Et encore moins pour les plus de 60. Ce sont pourtant les seniors qui ont le plus de risque de développer des formes graves du Covid.