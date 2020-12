Vaccination grand public : pas avant avril

Pfizer et Moderna ont officiellement déposé leur demande d'autorisation à l'Agence européenne du médicament. Si elle approuve ces dossiers, elle devrait donner son feu vert au plus tard le 12 janvier. Après, c'est la Commission européenne qui va répartir les doses. Mais il faudra que l'Agence nationale de sécurité du médicament donne son accord. La France va produire les vaccins Pfizer et Moderna sur son territoire, mais ce ne sera pas avant avril. En janvier, on aura seulement les vaccins importés.