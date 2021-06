Vaccination : les 12-17 ans désormais sur les rangs

Le coup d'envoi de la vaccination pour les plus de douze ans a été donné ce mardi. Le père de Ninon, 17 ans, et de Jules, treize ans, a sauté sur l'occasion pour inscrire ses enfants. Alors ce matin, avant les cours, ils sont allés se faire vacciner en ayant chacun leurs motivations. Selon la directrice générale adjointe de la ville de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en deux jours, on a enregistré plus de 500 inscriptions. D'ailleurs, le centre sera ouvert samedi et dimanche pour permettre aux adolescents de venir en dehors des horaires scolaires.