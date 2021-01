Vaccination : les généralistes face aux questions des patients

Les résidents des Ehpad et les soignants de plus de 50 ans ont été ciblés dans un premier temps. Mais les personnes âgées de plus de 75 ans, considérées comme les plus fragiles, sont désormais prioritaires. Cela fait partie des annonces faites par Olivier Véran ce mardi matin pour aller plus vite dans la campagne de vaccination, cible de critiques depuis quelques jours.