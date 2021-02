Vaccination : les habitants de l'Île-d'Houat ont reçu leur seconde dose

Un hélicoptère portant à son bord quatre pompiers et les précieuses doses du vaccin contre le Covid-19 a atterri sur la petite île de Houat (Morbihan). L'objectif est de vacciner les 83 habitants à risque de la commune. Malgré leur éloignement, les Houatais n'ont pas été oubliés. Bien au contraire. "On fait partie des privilégiés de la France, je crois", confie l'un d'eux.

Comme beaucoup de petites îles, Houat est particulièrement vulnérable. Elle n'a ni hôpital, ni service de réanimation. D'après le Dr Richard Puydupin, l'évacuation ou l'hospitalisation d'un patient fragile impliquerait une logistique très coûteuse. De plus, la population y est déjà assez âgée. Grâce à cette seconde injection, plus d'un tiers de la population est immunisé. La vigilance reste toutefois de mise, d'autant plus que l'été, l'île attire de nombreux touristes. Sur le port, c'est le soulagement et on se projette déjà sur les beaux jours. En attendant l'été, plusieurs gîtes affichent déjà complet, ce week-end et la semaine prochaine.