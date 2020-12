Vaccination : où en sont les autres pays ?

Après le vaccin de Pfizer et de BioNTech, le Royaume-Uni vient d'autoriser celui d'AstraZeneca. Il sera administré aux résidents et employés de maisons de retraite. Plus de 800 000 personnes ont déjà été traitées. Les Etats-Unis ont, eux aussi, lancé leur propre campagne sans précédents le 14 décembre dernier. La future vice-présidente, Kamala Harris, a donné l'exemple ce mardi. "Je fais confiance aux scientifiques", a-t-elle affirmé. Dans le pays, deux millions de personnes ont été vaccinées.

De son côté, Israël a mis toutes ses forces dans la bataille sanitaire avec plus de 640 000 habitants ayant reçu leur dose. le Premier ministre israélien vise un taux imminent et record de 150 000 piqûres par jour au profit des personnels soignants et des plus de 60 ans. Approvisionnée par Pfizer le 26 décembre, l'Union européenne, quant à elle, est partie en ordre groupée. Les personnes âgées et les professionnels de santé sont privilégiés. Certains membres sont pourtant plus performants que d'autres. L'Allemagne par exemple devance le Portugal et l'Italie avec déjà 42 000 personnes vaccinées.