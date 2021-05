Vaccination ouverte aux plus de 50 ans : les quinquagénaires au rendez-vous ?

Nathalie a 51 ans et vient de se faire vacciner contre le coronavirus. "Je suis contente, rassurée. Je me dis que si j'attrape le Covid, au moins je n'aurais pas la forme grave", confie-t-elle. Depuis ce lundi, ce sont plus 3,2 millions de Français de plus de 50 ans qui sont éligibles à la vaccination. Pour faire face à la demande, les équipes vaccineront aussi en soirée pour compenser la fermeture du centre pendant le pont de l'Ascension.

Les week-ends et jours fériés ont jusqu'ici ralenti les cadences. Qu'en sera-t-il cette semaine, alors que certains centres fermeront pendant le pont de l'Ascension ? "On vaccine deux fois moins le week-end et jour férié par rapport à un jour de semaine. Mais on est sur une dynamique très positive : le week-end dernier, 33% de plus que le week-end d'avant. Et durant le pont de l'Ascension, entre 200 000 et 300 000 rendez-vous par jour, c'est une tendance très positive", précise Stanislas Niox-Château, cofondateur de Doctolib.