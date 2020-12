Vaccination : première étape ce dimanche à Sevran

A Sevran (Seine-Saint-Denis), la campagne de vaccination contre la Covid-19 a été lancée. Depuis l'intérieur de l'hôpital, Jean-Marie Bagayoko nous détaille et explique le déroulement de l'événement. La première piqûre symbolique sera suivie d'une campagne plus massive jusqu'à l'été. Une campagne qui va débuter dès ce lundi et s'étalera sur toute la semaine prochaine. En effet, 23 établissements vont proposer cette vaccination à leurs patients ou à leurs résidents. Ils sont situés dans les régions de Lille, de Paris, de Lyon et de Tours. Puis, à partir du 4 janvier 2021, ce seront 300 autres établissements qui suivront.