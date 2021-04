Vaccination : premières injections à l’hôpital militaire de Toulon

Dans la matinée, plusieurs patients ont eu rendez-vous dans la base militaire de Toulon (Var). Ils n'y ont jamais mis les pieds. À l'intérieur de cette zone militaire, on découvre des blouses blanches et des treillis pour vacciner. L'organisation est la même que dans un centre de vaccination classique. Après une consultation avec le médecin militaire, c'est le moment tant attendu de la piqûre. "C'est rassurant pour moi et pour les autres", confie une dame. "Je suis contente de l'avoir fait car si on veut s'en sortir, il faut se faire vacciner", ajoute-t-elle.