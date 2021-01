Vaccination : que signifie l'arrêt des injections ?

Pour faire face à la pénurie de vaccins, trois régions, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, et la Bourgogne-Franche-Comté vont arrêter d'injecter les premières doses. Les Agences régionales de santé ont annoncé en priorité que les deuxièmes doses seront injectées. Il y aurait donc très peu de nouvelles personnes vaccinées. Quand on regarde le nombre de doses livrées versus le nombre de doses injectées, on voit qu'il y a un net ralentissement et qu'il y a tout juste assez de stocks pour assurer les secondes doses. Il n'y a donc plus de marges de manœuvre. Impossible dans ces conditions de tenir le rythme actuel de vaccination.