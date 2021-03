Vaccination : quel est vraiment le bilan dans les Ehpad ?

Le Premier ministre a promis que tous les résidents d'Ehpad seront vaccinés début mars. Pour vérifier, nous allons prendre la route du sud, direction la Côte-d'Azur. C'est dans les Alpes-Maritimes que le virus circule le plus. C'est aussi là où il y a la plus forte proportion de personnes âgées en France. La résidence que nous allons visiter à Cannes est rattachée à l'hôpital de la ville. Nous enfilons une blouse de protection, mais le personnel médical nous rassure, ici tous les résidents ont tous déjà été vaccinés deux fois, et sans hésiter. Aller vite, c'est justement ce qu'a voulu faire la direction. Le 3 février dernier, la campagne de vaccination était déjà terminée. Pas de pénurie de vaccins ici, les Ehpad étant prioritaires pour toutes les doses fournies. Au départ, le vaccin faisait peur à certaines familles. Convaincu des bienfaits, le dr Patrice Boyer, chef de service gériatrie à l'hôpital de Cannes, a lui-même décroché son téléphone. Cet Ehpad est donc en avance dans le calendrier du gouvernement. Et il y a eu très peu de réfractaires. Mais quel bilan dans le reste de l'Hexagone ?

Nous avons rendez-vous avec l'association qui regroupe les directeurs d'Ehpad et leur dernier relevé confirme que tous ceux qui le souhaitent ont été vaccinés. Se pose maintenant la question des autres personnes âgées de plus de 75 ans. Nous sommes en Seine-Saint-Denis où les plus vulnérables, s'ils ne résident pas dans les Ehpad, ont du mal à se faire vacciner. C'est ce que déplorent les habitants du département le plus pauvre de l'Hexagone. Stains, 40 000 habitants, et aucun centre de vaccination. Le département a décidé d'affréter un bus qui se rend là où les besoins sont les plus criants, surtout quand on n'a ni Internet pour s'inscrire en ligne, ni moyen de transport pour se rendre dans les communes voisines où on vaccine au compte-goutte.