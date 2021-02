Vaccination : quel rôle pour les pharmaciens ?

C'est une nouvelle qui soulage. Les pharmaciens pourront vacciner contre le Covid-19. Cette décision vise notamment à aller vite pour répondre aux demandes. Partout dans le pays, les tests Covid continuent. Au total, 21 000 officines pourraient débuter les vaccinations d'ici une dizaine de jours et cela rassure. Dans les rues de Caen ce mercredi matin, on attendait cela avec impatience. "On a la chance d'avoir des professionnels qui ont une véritable formation, et qui ne sont pas que des commerçants", affirme en effet une habitante.