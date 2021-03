Vaccination : quels sont les effets secondaires détectés dans l'Hexagone ?

Par ailleurs, au fur et à mesure des vaccinations, de nouveaux effets indésirables sont identifiés. Parmi eux, des rougeurs qui peuvent apparaître une à deux semaines après l'injection du Moderna. Pour le Pfizer, on a détecté une hypertension artérielle. Et pour l'AstraZeneca, on a constaté une fièvre et une fatigue plus fortes que prévu. Sur plus de six millions de doses administrées dans le pays, on recense près de 12.000 signalements d'effets indésirables.