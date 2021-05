Vaccination : qui devra recevoir une troisième dose ?

Ça y est vous avez eu vos deux doses et vous pensez être enfin tranquilles. Ce n’est plus si certain. C’est en tout cas l’avis de Stéphane Bancel. Dans un entretien au Journal du dimanche, le PDG du laboratoire américain Moderna estime nécessaire l’injection d’une troisième dose. Qui cela concerne-t-il ?

D’abord, les personnes immunodéprimées. C’est en cours, certaines ont déjà reçu cette troisième dose. Et dès le mois de septembre, il faudrait y ajouter tous les résidents des Ehpad. On pourrait y voir une manœuvre commerciale car cela rapporterait des milliards supplémentaires aux laboratoires. Mais beaucoup de médecins français approuvent. Jacqueline Marvel, immunologiste au CNRS et au Centre international de recherche en infectiologie de Lyon (Rhône), nous explique en quoi c’est justifié. “La raison principale, c’est qu’avec l’âge, le système immunitaire devient moins efficace et que pour des raisons un peu différentes, les personnes âgées peuvent être considérées comme étant immunodéprimées”, précise-t-elle.