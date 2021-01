Vaccination : un changement de stratégie ?

La priorité pendant cinq semaines, c'était de vacciner exclusivement les personnes âgées en Ehpad. Mais jeudi dernier, Olivier Véran a ajouté un public prioritaire : les soignants âgés de plus de 50 ans. Les pompiers et les aides à domicile de plus de 50 ans pourront eux aussi être vaccinés. Cela représente moins d'un million de personnes. Avant fin janvier, toutes les personnes de plus de 75 ans à domicile, soit 5 millions de personnes, pourront également être vaccinés. C'est un mois plus tôt que prévu.