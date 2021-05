Vaccination : ce médecin de l’Indre veut aller plus vite que le calendrier

Deux patients viennent d’être testés positifs par Nicolas Krzemien, médecin généraliste dans l'Indre : un père de famille âgé de 40 ans et son fils. "Je pense que ça aurait pu être évité si on avait été vaccinés", lance le papa face aux caméras de TF1 dans le reportage ci-dessus. Dans le cabinet du docteur, les patients atteints du virus sont de plus en plus jeunes. Le médecin souhaite donc aujourd'hui les protéger en organisant mercredi prochain une journée de vaccination ouverte à tous les 40 ans et plus, soit dix ans de moins que la limite d'âge prévue par le gouvernement.

"On voudrait pouvoir élargir un peu cette campagne vaccinale, commencer à toucher les gens un peu plus jeunes, qui sont actifs, qui travaillent, qui sont dans les écoles et qui sont eux les grands disséminateurs du Covid, sans le vouloir évidemment", fait valoir Nicolas Krzemien.