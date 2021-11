Vaccination : vers une troisième dose pour tous ?

Le Conseil scientifique et le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale préconisent une généralisation de la troisième dose à tous les adultes de plus de 18 ans. Est-ce une solution efficace ? Les stocks de vaccins seront-ils suffisants ?

Pour l'instant, la troisième dose du vaccin contre le Covid n'est ouverte qu'aux 65 ans et plus, aux personnes fragiles, ainsi qu'aux plus de 50 ans, à partir du 1er décembre 2021. Pour cette tranche d'âge, le conseil scientifique suggère de conditionner le pass sanitaire à la dose de rappel. Et plus loin encore, il recommande d'élargir la campagne de vaccination à tous les adultes.

Pour le professeur Renaud Piarroux, épidémiologiste, il n'y a pas de temps à perdre face à la cinquième vague. En respectant une attente de six mois après leur deuxième dose, au 1er décembre, deux millions de Français de moins de 50 ans seraient éligibles. Et plus de six millions le seraient aussi au 1er janvier. Pour rappel, notre stock de doses nous permet de vacciner tous les adultes. Près de trente millions de Pfizer et Moderna sont disponibles.

D'ailleurs, pour les injecter, plus d'un millier de centres de vaccination est encore ouvert. Et contrairement aux premières doses, la troisième peut être administrée massivement par des médecins et des pharmaciens en ville. La métropole de Nice vient d'annoncer qu'elles seraient disponibles pour tous les plus de 12 ans, six mois après leurs injections dès le 1er décembre.

