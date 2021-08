Vaccinations en vacances : on prépare la rentrée !

En vacances en Vendée, cette famille en profite pour terminer sa vaccination. Dans ce département touristique, la demande au mois d'août ne faiblit pas, bien au contraire. Avec 1 400 vaccinations par jour, le centre des Sables-d'Olonne ne désemplit pas. Depuis une semaine, de plus en plus de mineurs se font vacciner. "C'est pour le collège, pour éviter de faire des cours à distance. C'était quand même compliqué pour les premiers confinements et pour avoir aussi accès au cinéma et restaurant", affirme Théo, 15 ans.