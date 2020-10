Vacciner puis inoculer le virus : est-ce une bonne solution ?

Plus de 38 000 personnes dans 66 pays se sont portées volontaires pour participer à un challenge infectieux. Le principe est d'injecter un candidat vaccin à des cobayes humains, puis leur inoculer le Covid afin de vérifier que le vaccin a bien produit des anticorps et qu'il protège efficacement. Ces volontaires pourraient être rémunérés jusqu'à plusieurs milliers d'euros. L'objectif est d'accélérer la dernière phase de mise au point d'un vaccin, très lourde en temps normal.



Selon l'infectiologue Anne-Claude Crémieux, "Il va falloir le tester sur des dizaines de milliers de personnes, et du temps puisqu'il faut attendre que suffisamment de personnes soient infectées naturellement pour pouvoir évaluer la protection du vaccin". Avec un challenge infectieux, seules une centaine de personnes et quelques semaines pourraient suffire. Mais une telle approche est risquée. En France, le Conseil scientifique s'y oppose. Pour l'heure, ces essais ne sont pas lancés. Ils pourraient démarrer dès janvier prochain.



