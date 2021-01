Vaccins anti-Covid : il faut désormais attendre 42 jours entre les deux doses

Les laboratoires annoncent les uns après les autres des retards de livraison du vaccin contre le Covid-19, notamment de la seconde dose. À Sète (Hérault), le rendez-vous est déjà pris pour ceux qui ont reçu leur première dose de vaccin. La Haute Autorité de santé vient de valider un délai de six semaines et non plus quatre entre les deux injections. Alors qu'il fallait compter 28 jours, elle recommande aujourd'hui d'attendre 42 jours. Dans le centre de vaccination de Sète, il est impossible de tout réorganiser et de décaler la revaccination de près de 1 000 patients.