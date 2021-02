Vaccins : AstraZeneca va-t-il vraiment changer la donne ?

Après les vaccins Pfizer-BioNTech, et Moderna, la France vient de donner son feu vert à AstraZeneca. Cependant, la Haute autorité de santé ne recommande pas ce troisième vaccin aux plus de 65 ans. Son efficacité chez les plus de 55 ans, n'a pas été prouvée. Les publications scientifiques d'AstraZeneca ont été jugées confuses par de très nombreux scientifiques. Alors, l'arrivée de ce vaccin va-t-il vraiment changer la donne comme on l'espérait il y a encore quelques semaines ? Qu'en est-il du vaccin russe Spoutnik V ?