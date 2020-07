Vaccins : comment les laboratoires se livrent à une véritable bataille économique

Dans le peloton de tête dans la recherche d'un vaccin contre le Covid-19 se trouvent le laboratoire britannico-suédois AstraZeneca et le chinois CanSino. La course aux annonces des laboratoires est lancée, et elle n'est pas totalement désintéressée. La bataille diplomatique et stratégique se joue à coup de milliards de dollars, à coup de commandes de millions de doses. Les enjeux économiques sont-ils en train de supplanter les enjeux de santé publique ?



Ce mercredi 22 juillet 2020, Justine Sagot, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle de la bataille des laboratoires dans la recherche d'un vaccin contre le coronavirus. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 22/07/2020 présentée par Amélie Carrouer sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, Amélie Carrouer apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.