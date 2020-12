Vaccins : la grande aventure médicale du XXe siècle

La vaccination ou la grande aventure médicale du XXe siècle, avec une victoire mondiale en 1980 quand l'Organisation mondiale de la santé déclare que la variole est enfin éradiquée. Cette maladie contre laquelle on vaccinait encore en France dans les années cinquante, a tué en un siècle plus de 300 millions des personnes.

"À partir du moment où on a vacciné depuis un certain temps, la maladie a déjà régressé, parfois même quasiment disparu. On sait aussi que si on relâche la pression vaccinale, ces maladies réapparaissent", a expliqué Jean-Louis Koeck, professeur agrégé au Val-de-Grâce, fondateur de "mes vaccins.net".