Peut-on sans risque retarder ou avancer sa seconde dose ? Le 20H vous répond

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : peut-on retarder ou avancer sa deuxième dose de vaccin sans risque ? Y a-t-il du porte-à-porte pour fixer les rendez-vous de vaccination ? Peut-on charger plusieurs certificats de vaccination dans le même téléphone ? Garance Pardigon répond à ces questions, sur le plateau de Gilles Bouleau, dans la vidéo en tête de cet article.

Peut-on sans risque retarder ou avancer sa seconde dose ?

Ce n'est pas au jour près mais, dans la mesure du possible, il faut rester dans les délais prévus initialement entre les deux doses. Sinon le vaccin risque d'être moins efficace. Pour rappel, le délai préconisé entre deux doses est de 6 semaines pour Pfizer et Moderna, et de 12 semaines pour AstraZeneca. Pour Johnson et Johnson la question ne se pose pas car il n'y a qu'une seule injection.

Comment se fait concrètement la prise de rendez-vous ? Uniquement par internet ? Y a-t-il du porte à porte ? Quelqu'un peut-il venir chez moi pour m'aider à prendre rendez-vous ?

Méfiez-vous des visites chez vous car il s'agit sans doute d'une arnaque. C'est déjà arrivé dans le Pas-de-Calais et en Franche-Comté, où il y a eu des signalements. Sachez que l'Assurance maladie démarche exclusivement par téléphone et uniquement les pus de 75 ans. Retenez aussi que la prise de rendez-vous comme la vaccination sont gratuites donc, à domicile comme au téléphone, on n'a pas à demander vos cordonnées bancaires.