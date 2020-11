Vaccins : qui sera prioritaire ?

À un moment donné, on avait espéré que cette campagne de vaccination débuterait fin décembre. Mais au final, elle démarrera début janvier 2021. D'après le JDD, les prioritaires pour le vaccin sont les personnes âgées les plus fragiles et les personnels soignants fragiles ou exposés. Il y aura ensuite les personnes de plus de 65 ans, celles avec des comorbidités, les femmes enceintes au troisième trimestre et les agents essentiels de l'État. Quid de la campagne de vaccination grand public ?