Vague de bronchiolites aux urgences pédiatriques de Colmar

Conséquence des confinements des printemps 2020 et 2021, les bébés ont moins de défense immunitaire. Les épidémies saisonnières sont plus précoces et plus virulentes que d'habitude. Ajoutées aux bobos du quotidien, ces épidémies viennent saturer les hôpitaux déjà à bout de souffle. En effet, les personnels sont épuisés par les vagues de Covid successives et en sous-effectif chronique.